مفوضية الانتخابات ستجري المحاكاة الأولى للعملية الانتخابية يوم السبت المقبل

مفوضية الانتخابات ستجري المحاكاة الأولى للعملية الانتخابية يوم السبت المقبل
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، جمانة الغلاي، اليوم الاثنين (4 آب 2025)، أن المفوضية ستجري المحاكاة الأولى للعملية الانتخابية يوم السبت المقبل (10 آب 2025)، في 1079 مركز تسجيل إلى جانب 20 مكتبًا انتخابيًا في المحافظات للتصويت العام، مبينة أن الموظفين المشاركين في المحاكاة سيمثلون فئة الناخبين.وأضافت الغلاي، في حديث  صحفي”، أن “كل محافظة ستشهد افتتاح محطة تصويت خاصة بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وستكون مخصصة للعسكريين في وحداتهم، الذين سيتولون دور الناخبين في هذا النوع من التصويت”.وفيما يتعلق بإجراءات القرعة، كشفت الغلاي أن “المفوضية ستجري يوم السبت (9 آب 2025)، قرعة منح الأرقام الانتخابية للتحالفات والأحزاب والقوائم المنفردة المتنافسة على المقاعد العامة ومقاعد الأقليات، وذلك في فندق المنصور ميليا عند الساعة 11 صباحًا”.وأكدت الغلاي أن المفوضية “تواصل تحليل ومطابقة بيانات الناخبين الذين سجلوا بايومتريًا في عام 2024، بالإضافة إلى الذين حدثوا بياناتهم في 2025″، مشيرة إلى أن “البيانات الجاهزة تُرسل على شكل وجبات إلى الشركة المختصة بطباعة البطاقات البايومترية”.ولفتت إلى أن “البطاقات البايومترية ستُوزع على الناخبين ابتداءً من شهر أيلول المقبل عبر 1079 مركز تسجيل منتشر في عموم البلاد”.

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