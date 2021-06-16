مفوضية الانتخابات ستطلق “ميثاق السلوك الانتخابي” وإجراء قرعة منح الأرقام للمرشحين

مفوضية الانتخابات ستطلق “ميثاق السلوك الانتخابي” وإجراء قرعة منح الأرقام للمرشحين
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بغداد/شبكة أخبار العراق- اعلن رئيس مجلس المفوضين القاضي جليل عدنان خلف، اليوم ، عن استعدادات المفوضية لإجراء قرعة منح الأرقام للمرشحين، وإلى مواصلة المفوضية بشرح جميع إجراءاتها والاستماع لرأي الجمهور من خلال سؤال يومي يتم طرحه عبر منصات المفوضية في مواقع التواصل الاجتماعي.وقال بيان للمفوضية، ان “خلف التقى في مقر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ببغداد، نائبة الممثل الأممي الخاص في العراق للشؤون السياسية والمساعدة الانتخابية، إنغيبيورغ سولرون غِيشلادوتير، وبحث معها آخر التحضيرات لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر 10 تشرين الأول 2021، وأبدى ترحيبه بتواجد خبراء بعثة الأمم المتحدة في محافظات العراق وإطلاعهم على عمل المكاتب الانتخابية على امتداد مساحة البلد، مُشيداً باستمرار تقديم البعثة الأممية للمشورة إلى مجلس المفوضين”.وأضاف، ان “خلف أوضح أيضاً آخر خطوات المفوضية بشأن إطلاق “ميثاق السلوك الانتخابي” الذي يتم توقيعه من جميع الأطراف السياسية؛ بهدف زيادة الوعي الجماهيري بالعملية الانتخابية ولتجنب الصراعات وخلق جو تنافسي سليم بين المرشحين للانتخابات”.من جهتها نوّهت نائبة الممثل الأممي الخاص في العراق إنغيبيورغ إلى أن البعثة ستكون مواكبة للمفوضية في كل مراحل العملية الانتخابية وهي تتحرك من أجل دعم إنجاج الانتخابات المقبلة.

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