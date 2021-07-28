مفوضية الانتخابات :لاقيمة قانونية لمقاطعة الانتخابات بعد غلق باب الإنسحاب

مفوضية الانتخابات :لاقيمة قانونية لمقاطعة الانتخابات بعد غلق باب الإنسحاب
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اعتبرت مفوضية الانتخابات في العراق، يوم الاربعاء، بأن قرارات مقاطعة الانتخابات لا قيمة قانونية لها بعد إغلاق باب الانسحاب.وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، في بيان مقتضب ، “لاقيمة قانونية للمنسحبين من المشاركة في لانتخابات بعد إغلاق باب الانسحاب في الـ20 من شهر حزيران الماضي”.وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت جبهة الحوار الوطني والمنبر العراقي مقاطعتهما للانتخابات البرلمانية المقررة في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر المقبل.وقبل ذلك، كان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والحزب الشيوعي العراقي قد اتخذا موقفا مماثلا.ويقول المنسحبون إن الأجواء غير مهيئة لإجراء انتخابات نزيهة في ظل السلاح المنفلت والمال السياسي.

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