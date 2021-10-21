مفوضية الانتخابات: لايمكن إعادة العد والفرز اليدوي لجميع المحطات

مفوضية الانتخابات: لايمكن إعادة العد والفرز اليدوي لجميع المحطات
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- عدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الخميس، إعادة العد والفرز اليدوي لجميع المحطات صعبة جداً، فيما حددت الية المصادقة على الأسماء الفائزة بمقاعد البرلمان.وقال عضو الفريق الاعلامي للمفوضية، عماد جميل في في حديث لوكالة الانباء الرسمية، إن “مجلس المفوضين يصادق على نتائج الانتخابات بعد اكمال الهيئة القضائية مراجعة نتائج الطعون سواء كان بالرد او القبول”.واضاف أن ” الطعون المقدمة على نتائج الانتخابات ترفع للهيئة القضائية وهي الي تبت بالموضوع وليست المفوضية”، لافتا إلى أنه “بعد اكمال هذه العملية، تعلن المفوضية الاسماء الفائزة بمقاعد البرلمان وترفعها الى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها”.وأوضح جميل أن “هنالك صعوبة ولا يمكن اعادة العد والفرز اليدوي لجميع المحطات في جميع المحافظات، لكن اذا تم تشخيص خلل بمركز اقتراع او محطة فمن الممكن اعادة فرزها”.

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