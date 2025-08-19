مفوضية الانتخابات ما زالت تنتظر إجابات الجهات المختصة بشأن المرشحين

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جمانة الغلاي، اليوم الثلاثاء، أن الاستبعادات الجديدة من الانتخابات البرلمانية ستقتصر على المرشحين فقط، مشيرة إلى أنه لا يمكن استبعاد تحالف أو حزب بعد المصادقة الرسمية.وقالت الغلاي، في تصريح  صحفي، إن “المفوضية ما زالت بانتظار الإجابات من أكثر من عشر جهات مختصة بالتحقق من أهلية المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة لمعرفة ما إذا كانت هناك قوائم جديدة للمستبعدين”.وأوضحت أن “موضوع الاستبعاد متوقف على ما يرد من تلك الجهات حيث سيقوم مجلس المفوضية باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المشمولين بالاستبعاد فور استلام الردود”.وأضافت أن “مجلس المفوضين صادق على الأحزاب السياسية والتحالفات والأرقام الخاصة بها”، مؤكدة أنه “لا يمكن استبعاد أي حزب أو تحالف من السباق الانتخابي”.وأشارت إلى أن “الاستبعادات الحالية ستقتصر على المرشحين فقط، بانتظار ما تؤول إليه نتائج التحقق لاتخاذ الإجراءات اللازمة”.

