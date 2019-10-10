مفوضية الانتخابات: 223 حزباً في العراق بعد منح إجازة تأسيس لـ4 أحزاب جديدة!

مفوضية الانتخابات: 223 حزباً في العراق بعد منح إجازة تأسيس لـ4 أحزاب جديدة!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الخميس، منحه إجازة تأسيس لاربعة احزاب جديدة وحسب قانون الاحزاب والتنظيمات السياسية رقم (٣٦) لسنة ٢٠١٥.وقال عضو المجلس والناطق الرسمي باسم المفوضية، رياض البدران، في بيان ، إن “مجلس المفوضين منح اجازة تأسيس رقم ٢١٩ لحزب (الايثار العراقي) واجازة رقم ٢٢٠ لحزب (حركة واعدون) كذلك اجازة رقم ٢٢١ لحزب (حركة التحدي) ، كما منح المجلس اجازة تأسيس اعتيادية بدل من الاجازة المشروطة ل( تيار عراق التغيير الوطني) التي تم منحهم اياها وفقا لاحكام المادة ١٣ من قانون الاحزاب والتنظيمات السياسية رقم ٣٦ لسنة ٢٠١٥”.وأضاف: “يواصل مجلس المفوضين النظر في طلبات تسجيل الاحزاب التي استكملت اجراءات التسجيل لغرض منحها اجازة تأسيس”، داعياً الاحزاب السياسية “التي لم تستكمل متطلبات التسجيل لغرض منحها اجازة تأسيس”.يذكر ان مفوضية الانتخبات ومن خلال دائرة الاحزاب والتنظيمات السياسية تستقبل طلبات التسجيل للاحزاب التي تروم المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية القبلة.هذا واصبح عدد الأحزاب في العراق بعد منح إجازة تأسيس للأحزاب أعلاه 223 حزبا.

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