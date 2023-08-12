مفوضية الانتخابات: 50 تحالفاً وإجازة 296 حزباً للمشاركة في الانتخابات المقبلة

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مفوضية الانتخابات:655 حزبا سيشارك في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة
أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي لمصارف الأحزاب الفاسدة خلال الأيام الخمسة الماضية
النفط النيابية:العصابة البارزانية تريد الاستمرار بسرقة النفط العراقي
نائب:حكومة الإقليم فاقدة للشرعية ولايجوز منحها أي تخصيصات مالية
حزب طالباني:القصف التركي على محافظة السليمانية نتيجة التعاون البارزاني
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أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي لمصارف الأحزاب الفاسدة خلال الأيام الخمسة الماضية
النفط النيابية:العصابة البارزانية تريد الاستمرار بسرقة النفط العراقي
نائب:حكومة الإقليم فاقدة للشرعية ولايجوز منحها أي تخصيصات مالية
صفقة..إطلاق سراح 5 جنود امريكان لدى إيران مقابل إطلاق أموالها المجمدة في العراق
مصدر: جرد شامل بالتفاصيل على مصاريف حكومة الإقليم من قبل الرقابة الاتحادية
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- تحقيقات
الأحزاب العراقية بين الفساد وتسييس القضاء من يحاسب من؟
أكثر من (8) مليارات دولار سنوياً التحويلات المالية للعمالة الأجنية في العراق
تجريف بساتين حزام بغداد من قبل ميليشيا الحشد بدعم السوداني لتدمير العراق
إيران وميليشيات حشدها الشعبي وراء استمرار تجريف البساتين العراقية
امتعاض وطني من خسارة الأبنية التراثية التاريخية لمدينة بغداد
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- متابعات خاصة
العفو الدولية تطالب حكومة السوداني بسحب قوانينها التعسفية ضد حرية التعبير والتظاهر السلمي
الأمن الوطني العراقي تحت القيادة الإيرانية بزعامة الدعوجي( أبو علي البصري)
موازنة 2023 موازنة الميليشيات وتعزيز سلطة النفوذ الإيراني
نريد كشف حساب بثروات حكام العراق الجدد وحكام العراق القدامى !؟!
تقرير أمريكي:السوداني دمية بيد المالكي والعامري والخزعلي والقاضي زيدان أداة إيرانية
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- منوعات
الحكومة التركية تستعد لزلزال اسطنبول وممثل مشهور يغادرها
إيطاليا..العثور على سفينة شحن رومانية يعود تاريخها إلى القرن الأول قبل الميلاد
في ولاية أمريكية ..”برغر كينغ”.. من سلة المهملات إلى أطباق الزبائن
أصحاب المليارات يجتمعون في ولاية أيداهو الأمريكية لعقد الصفقات
ممثلون أميركيون يهددون بالإضراب مقابل صرف حقوقهم المالية
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مفوضية الانتخابات:655 حزبا سيشارك في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة
إيران:طموح السوداني والإطار أن تسجل صادراتنا للعراق أكثر من 12 مليار دولار في 2023
السوداني يؤكد على فشله وفشل وزير الكهرباء..انعدام الكهرباء “خارج الإرادة “!!
بالوثيقة..قضاء زيدان ينقض حكم الإعدام بحق الإرهابي قاتل الدكتور هشام الهاشمي
الأمم المتحدة تستغرب من سكوت السوداني وحكومته عن قطع إيران المياه عن العراق وتخفيضه من قبل تركيا
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- اذاعة INN