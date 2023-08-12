مفوضية الانتخابات: 50 تحالفاً وإجازة 296 حزباً للمشاركة في الانتخابات المقبلة

مفوضية الانتخابات: 50 تحالفاً وإجازة 296 حزباً للمشاركة في الانتخابات المقبلة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، السبت، موعد غلق باب الترشيح لانتخابات مجلس المحافظات المقررة في 18 كانون الأول 2023.وقال رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل للوكالة الرسمية ، إن “المفوضية فتحت أمام الراغبين بالترشيح لانتخابات مجالس المحافظات الباب من تاريخ 15 تموز الماضي وسيتم غلقه بنهاية الدوام الرسمي ليوم 13 آب الجاري”.وبين، أنه “بعد غلق باب الترشيح ستكون هناك فترة 15 يوماً للتدقيق بأسماء المرشحين من ناحية موقفهم القانوني من إجراءات المساءلة والعدالة وشهاداتهم ونزاهتهم وموقفهم الأمني”.يذكر ان مفوضية الانتخابات في وقت سابق تسجيل 50 تحالفاً وإجازة 296 حزباً للمشاركة في الانتخابات المقررة نهاية العام الجاري قبل إغلاق باب تقديم طلبات الكيانات والتحالفات والأحزاب للمشاركة في الانتخابات.

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