مفوضية الانتخابات:23% نسبة المشاركة في الانتخابات لغاية الساعة 1500

مفوضية الانتخابات:23% نسبة المشاركة في الانتخابات لغاية الساعة 1500
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت مفوضية الانتخابات، اليوم الأحد، عن نسبة مشاركة ضئيلة في الاقتراع العام حتى الساعة 1500.، إن “نسبة المشاركة بالإقتراع العام لغاية الساعة 1500 اليوم  في كل الدوائر الانتخابية بلغت 23%“.وتوجه العراقيين، بدءا من صباح اليوم الاحد، إلى مراكز الاقتراع في عموم البلاد من اجل المشاركة بالانتخابات المبكرة الاولى منذ العام 2003.وقالت مفوضية الانتخابات، إنها “في الساعة السابعة صباحا فتحت 8273 مركزا انتخابيا في عموم العراق”.إلا ان الاقبال كان ضعيفا رغم توجيهات المسؤولين وتكبيرات الجوامع ومرجعية النجف بسبب عزوف الشعب  عنها لعدم ثقتهم بعملية التغيير وعودة نفس الوجوه الكالحة  التي دمرت البلاد والعباد .

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