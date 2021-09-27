مفوضية الانتخابات:(230) ألف بطاقة انتخابية لم تستلم من أصحابها في البصرة

مفوضية الانتخابات:(230) ألف بطاقة انتخابية لم تستلم من أصحابها في البصرة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت مفوضية الانتخابات في البصرة، الاثنين، أن معدل تسليم بطاقات الناخبين يوميا يتراوح بين 1000 إلى 2000 بطاقة، مشيرة إلى وجود 230 ألف بطاقة لم يتسلمها أصحابها لغاية الآن من المراكز الفرعية.وقال مدير المكتب حيدر السيلاوي في حديث لوكالات محلية، إن “تلك المراكز تعمل على مدار الأسبوع بما فيها العطلة التي أعلنت خلال أيام زيارة أربعينية الإمام الحسين “، داعيا المواطنين إلى “التوجه إلى مراكز المفوضية وحسب الرقعة الجغرافية لاستلام البطاقة الانتخابية قبل الخامس من الشهر المقبل والذي يعد آخر يوم لتسليم البطاقات”.وفيما يتعلق بإعلان الجهات الحكومية عن وجود مكافآت مالية لمن يتوجه لاستلام بطاقته قال السيلاوي إن المكتب “لم يستلم بعد أي تعليمات بهذا الأمر”.

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