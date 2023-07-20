مفوضية الانتخابات:(281)حزبا سيشترك في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة

مفوضية الانتخابات:(281)حزبا سيشترك في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الخميس، على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، فيما كشفت بالأرقام عدد الأحزاب المسجلة والناخبين الذين حدثوا بياناتهم حتى الآن.وقال رئيس الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات عماد جميل في تصريح لوكالة الأنباء العراقية ، إن “اجتماع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الأخير بحضور رئيس مجلس المفوضين ورئيس الدائرة الانتخابية وأعضاء المجلس أكد على إقامة الانتخابات في موعدها المحدد”، مشيراً إلى، أن “رئيس الوزراء أكد على الالتزام بمواعيد جدول العمليات”.وأضاف، أن “المفوضية جادة في إقامة الانتخابات بموعدها المحدد بسبب التأكيدات الحكومية، وأن تمديد أي جزئية من الجدول سيؤثر على الجزئيات الباقية أو مفردات الجدول الأخرى”.وأشار إلى، أنه “تم تحديث بيانات أكثر من 120 ألف ناخب منذ انطلاق عملية التحديث في 9 من تموز ولغاية الآن”، مبينا، أن “عدد الناخبين المؤهلين للتصويت يبلغ 15 مليون ناخب لديهم البطاقة البايومترية وبإمكانهم الاشتراك بالانتخابات المقبلة، و3 ملايين لديهم بطاقة إلكترونية يجب أن تُحدث ولا يمكن استخدامها بالانتخابات المقبلة، ولذلك الكثير منهم راجع مراكز التسجيل، والذين حدثنا بياناتهم من هذا العدد بلغ 55 ألف ناخب لغاية الآن”.وذكر، أن “عدد الأحزاب التي قدمت على التسجيل للاشتراك في انتخابات مجالس المحافظات بلغ 270 حزباً”.ولفت إلى، أن “مجلس المفوضين صادق على 11 حزباً مجازاً ومشروطاً، وبهذا سيرتفع عدد الأحزاب إلى 281، بالإضافة إلى هذا هنالك من 8- 9 أحزاب أكملت إجراءاتها، وفي الأيام المقبلة سنشهد مصادقة على إجازات أخرى لأحزاب مطابقة للشروط”. 

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