مفوضية الانتخابات:(285) مقعداً في مجالس المحافظات

مفوضية الانتخابات:(285) مقعداً في مجالس المحافظات
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الثلاثاء، إجمالي عدد المقاعد الانتخابية استعداداً لإجراء الانتخابات في الـ 18 من كانون الأول المقبل.وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي: إن “انتخابات مجالس المحافظات ستجرى في 18 كانون الأول”، مبينة أنه “استناداً الى القانون فإن مجلس المحافظة يتكون من 12 مقعداً يضاف إليها مقعد لكل 200 ألف نسمة لما زاد على  المليون نسمة حسب إحصائية وزارة التخطيط لعام 2019”.وأوضحت، أن “المكونات المسيحية والصابئة المندائيين والكرد الفيلية ستخصص لهم ثلاثة مقاعد وبواقع مقعد واحد لكل مكون في محافظة بغداد، فضلاً عن تخصيص للمكونات المسيحين والأيزيديين والشبك ثلاثة مقاعد لكل مكون مقعد واحد في محافظة نينوى، فيما سيتم تخصيص مقعد واحد للمكون المسيحي في محافظة البصرة والمكون الكردي الفيلي مقعد واحد في محافظة واسط ومكون الصابئة المندائية مقعد واحد في محافظة ميسان والمكون المسيحي مقعد واحد في محافظة كركوك”.وأضافت، أن “إجمالي عدد المقاعد بحسب عدد السكان 275 مقعداً وبواقع 203 للرجال و72 للنساء، فضلاً عن 10 مقاعد للمكونات وبالتالي يبلغ إجمالي عدد المقاعد الكلية 285 مقعداً”.

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