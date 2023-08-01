مفوضية الانتخابات:(30) تحالفا سياسيا سيشارك في الانتخابات المقبلة

مفوضية الانتخابات:(30) تحالفا سياسيا سيشارك في الانتخابات المقبلة
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت مفوضية الانتخابات، اليوم الثلاثاء، عن آخر احصائية لتحديث سجل الناخبين والتحالفات السياسية المسجلة.وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي إن “عملية تحديث سجل الناخبين مستمرة، حيث إن المراكز ما زالت تستقبل الناخبين الذين يودون اجراء اي حالة تحديث سواء التسجيل الجديد او الاضافة او التصحيح او النقل او الحذف”، مبينة ان “عدد حالات التحديث في 1970 مركز تسجيل بلغت 362 الفا و567 حالة تحديث لغاية 31 تموز الماضي، من ضمنهم تسجيل النازحين والمهجرين وهي 2079 حالة في محافظات دهوك واربيل والسليمانية”.واضافت ان “عدد المسجلين في التصويت الخاص بلغ 725، موزع بواقع 706 للذكور و19 للاناث لغاية يوم امس 31 تموز”، مشيرة الى ان “عدد التحالفات السياسية المسجلة لغاية الان هي 30 تحالفا سياسيا، 20 منها جديدة مسجلة لدى دائرة شؤون الاحزاب للتنظيمات السياسية، و10 تحالفات راجعت الدائرة لابداء رغبة للمشاركة في الانتخابات المحلية المقبلة”.

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