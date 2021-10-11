مفوضية الانتخابات:41% نسبة المشاركة في الأقتراع العام

مفوضية الانتخابات:41% نسبة المشاركة في الأقتراع العام
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكدت مفوضية الانتخابات، اليوم الاثنين ،ان نسبة التصويت الأولية في الاقتراع العام بلغت 41 بالمئة، فيما اشارت الى ان عدد المصوتين للمحطات المستلمة بلغ نحو عشرة ملايين مصوت.وذكرت المفوضية في بيان،، أن “نسبة التصويت الأولية في الاقتراع العام بلغت 41 بالمئة“.واضافت أن” عدد المصوتين للمحطات المستلمة بلغ نحو عشرة ملايين مصوت “، مؤكدا  ان عدد الشكاوى في التصويت الخاص بلغ 16 اما التصويت العام فبلغ عدد 58 ،وبينت المفوضية نسب التصويت لهذه الانتخابات كما يلي  :

البصرة          40%

ميسان          43%

القادسية          42%

ذي قار          42%

النجف          41%

المثنى           44%

بغداد- الرصافة   31%

بغداد- الكرخ     34%

كربلاء          44%

بابل            46%

ديالى           46%

الانبار          43%

واسط          44%

دهوك          54%

اربيل          46%

السليمانية       37%

صلاح الدين     48 %

كركوك         44%

نينوى          42%

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