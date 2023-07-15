مفوضية الانتخابات:(448) حزباً سيشترك في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة

مفوضية الانتخابات:(448) حزباً سيشترك في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت مفوضية الانتخابات، السبت، عن عدد التحالفات والأحزاب المسجلة لديها حتى الآن لخوض انتخابات مجالس المحافظات المقررة نهاية العام الجاري.وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، في تصريح متلفز، مساء اليوم :”حتى الآن سجلنا 9 تحالفات بينها 7 جديدة مع وجود 269 حزبا مشاركا في الانتخابات السابقة “.وأضافت “هنالك 179 حزبا قيد التأسيس بينها ما يقارب 20 حزبا انهت المراحل الأخيرة من شهادات التأسيس”.ولفتت الغلاي الى ان المفوضية “ستجري عمليات محاكاة للعملية الانتخابية قبل اسابيع من موعد الاقتراع”.وأكدت، أنه “ووفق الجدول الزمني وخططنا، نقول اننا جاهزون لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد”.ونوهت الغلاي الى أن “تحديث سجل الناخبين في اقليم كردستان بدأ اليوم الخميس ويستمر حتى 11 آب  المقبل” لافتتة إلى أن “مفوضية الانتخابات وافقت على إضافة وإصلاح وتحديث وتحويل سجل  الناخبين بين محافظات أربيل ودهوك والسليمانية والذي يشمل اللاجئين وقوات الأمن”.وأضافت غلاي أن “انتقال الناخبين بين هذه المحافظات مسموح، لكن في أي محافظة أخرى غير مسموح بنقل تسجيلهم إلى إقليم كردستان” مبينة أنه “في هذا العام يمكن للاعمار مابين 2005 و 2004 التصويت (وهما أولى المواليد اللتان تشاركان بالانتخابات بعد سقوط النظام السابق)، وستقوم المفوضية بعد ذلك بالبحث في سجل الناخبين وفق المعايير الدولية لحماية حقوق إقليم كردستان في الانتخابات”.وكان مجلس الوزراء حدد يوم 18 من شهر كانون الأول المقبل موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات لعام 2023.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *