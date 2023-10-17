مفوضية الانتخابات:(45806) بين مركز ومحطة انتخابية

مفوضية الانتخابات:(45806) بين مركز ومحطة انتخابية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أحصت مفوضية الانتخابات، اليوم الثلاثاء، عدد مراكز ومحطات الاقتراع للتصويت العام والخاص والنازحين.وقالت المتحدثة الرسمية باسم المفوضية جمانة الغلاي في حديث صحفي، إن “الانتشار النهائي لأعداد مراكز ومحطات الاقتراع للتصويت العام والخاص والنازحين لسنة 2023 لانتخابات مجالس المحافظات في 18 من كانون الأول المقبل كالآتي:
-عدد مراكز الاقتراع العام بلغت 7166 مركزاً والمحطات 35 ألفاً و553 محطة.
-عدد مراكز اقتراع التصويت الخاص بلغت 565 مركزاً والمحطات 2367 محطة.
-عدد مراكز اقتراع النازحين بلغت 35 والمحطات 120محطة.
وأكدت الغلاي أن “المجموع الكلي لمراكز الاقتراع بلغت 7766 مركزاً والمحطات 38 ألفاً و40 محطة”.

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