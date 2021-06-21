مفوضية الانتخابات:5541 محطة اقتراع في عموم العراق

مفوضية الانتخابات:5541 محطة اقتراع في عموم العراق
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت مفوضية الانتخابات، الاثنين، تحديد الأعداد النهائية لمراكز ومحطات الاقتراع، التابعة لمراكز التسجيل الانتخابية، وذلك استعداداً لاقتراع تشرين.وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي في بيان ، إنه “بعد انتهاء فترة تحديث السجلات بايومترياً، التي انتهت في 15/ 4/ 2021، ومعرفة الأعداد النهائية للناخبين، جرى التصديق من قبل مجلس المفوضين على عملية الانتشار النهائية، بواقع 8273 مركز اقتراع؛ تضم بمجموعها، 5541 محطة اقتراع”.وأضافت أن “كل محطة ستستقبل 450 ناخب كحد أقصى، لأن عملية الانتشار لمراكز الاقتراع، تحدد بالاعتماد على بيانات البطاقة التموينية ومحل سكن الناخب”. 

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