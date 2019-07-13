مفوضية البدران تُبشر الشعب العراقي:1050 حزب في نهاية العام الحالي!!

مفوضية البدران تُبشر الشعب العراقي:1050 حزب في نهاية العام الحالي!!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، السبت، عن تسجيل ثمانية احزاب جديدة منذ نهاية الانتخابات النيابية الماضية في ايار 2018.وقال عضو مجلس المفوضين وممثل حزب الدعوة في المفوضية رياض البدران في تصريح  صحفي، إن “المفوضية العليا المستقلة للانتخابات سجلت نحو ثمانية أحزاب جديدة، منها مدنية علمانية وأخرى إسلامية، منذ نهاية الانتخابات البرلمانية العام الماضي”.وأضاف البدران، أن “عملية التسجيل ما تزال مستمرة، ولا تقتصر على موسم معين”، مؤكدا على أن عدد الاحزاب في نهاية العام الحالي سيصل الى 1050 حزب.يذكر ان معظم الاحزاب الجديدة هي فرعية تعود لاحزاب رئيسية متنفذة تعتاش على المال العام بغية التلاعب بالاسماء في الانتخابات العامة والمحلية والاستحواذ على المناصب والشعب العراقي يبقى بين مهجر ومسجون ونازح وجائع وعاطل.

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