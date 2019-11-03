مفوضية البدران للانتخابات تعلن استعدادها لانتخابات مجالس المحافظات!!

مفوضية البدران للانتخابات تعلن استعدادها لانتخابات مجالس المحافظات!!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت مفوضية الانتخابات، الاحد (3 تشرين الثاني 2019)، تمديد فترة التحالفات الانتخابية واستلام قوائم المرشحين لانتخابات مجالس المحافظات، مشيرةً الى أن “ذلك يأتي لإتاحة المزيد من الوقت للأحزاب السياسية والمرشحين الدخول في التحالفات الانتخابية وتسجيلها لدى دائرة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية”.وقال عضو مجلس المفوضين والناطق الرسمي باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رياض البدران، في بيان ، إن “المجلس وافق على تمديد فترة التحالفات الانتخابية لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الاحد الموافق  17/11/2019، بدلا من يوم 31/10/2019 وسيكون يوم الاربعاء 20/11/2019 الموعد الجديد لاستلام قوائم المرشحين”.وأضاف، أن “ذلك يأتي لإتاحة المزيد من الوقت للأحزاب السياسية والمرشحين الدخول في التحالفات الانتخابية، وتسجيلها لدى دائرة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية، استعدادا للمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم المقرر اجراؤها في 1/4/2019”.وذكر، أن “المفوضية تواصل استعداداتها لإجراء انتخابات مجالس المحافظات وقطعت شوطا مهما من تلك الاستعدادات”.

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