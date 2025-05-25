مفوضية انتخابات الإقليم تعلن فتج باب الترشيح للانتخابات المقبلة

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ائتلاف المالكي:حزب بارزاني مستمراً في تأمره على وحدة البلاد
نائب إطاري:السوداني يتحمل مسؤولية الجفاف في العراق بسبب سكوته عن إيران وتركيا
نائب إطاري:ضعف السوداني وراء الاحتلال التركي وتوسعه في شمال العراق
نائب:البرلمان منقسم تجاه تعديل قانون الانتخابات
نائب:السوداني باع العراق وأهله من أجل ولايته الثانية
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نائب:السوداني باع العراق وأهله من أجل ولايته الثانية
مصدر سياسي:أمريكا ترفض تقديم فدية(200)مليون دولار لميليشيا كتائب حزب الله مقابل إطلاق سراح تسوركوف
السوداني:ندعم كل من وقف مع إيران ضد العراق
وزير الخارجية “منزعج”من تصنيف العراق من قبل الغرب “ضمن البلدان عالية المخاطر”
مصادر مطلعة:السوداني “يفاوض” ميليشيا كتائب حزب الله الحشدوية لإطلاق سراح الإسرائيلية المختطفة تسوركوف
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- اذاعة INN