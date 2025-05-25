مفوضية انتخابات الإقليم تعلن فتج باب الترشيح للانتخابات المقبلة

مفوضية انتخابات الإقليم تعلن فتج باب الترشيح للانتخابات المقبلة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن مدير مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في أربيل، مروان محمد، اليوم الأحد (25 أيار 2025)، عن فتح باب تقديم قوائم المرشحين للانتخابات المقبلة.وقال محمد، في مؤتمر صحفي ، إن “فترة التقديم ستبدأ من 25 أيار وتستمر لغاية 24 حزيران، وسيكون التقديم عبر آلية إلكترونية معتمدة هذه المرة”.وأوضح محمد أن “من بين الشروط الأساسية للترشح أن يكون المتقدم عراقي الجنسية، قد أكمل ثلاثين عامًا من عمره في يوم التقديم، ويكون كامل الأهلية القانونية، ويحمل شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها”.وأضاف أن “من الشروط أيضًا أن يكون المرشح حسن السيرة والسلوك، وألا يكون منتسبًا في القوات الأمنية أو المسلحة أو مستمرًا في العمل ضمن صفوفها، كما يجب ألا يكون من القضاة المستمرين في عملهم، أو من أعضاء مجلس المفوضية في هذه الدورة والدورة السابقة”.وكان مجلس الوزراء العراقي قد حدد الأربعاء (9 نيسان 2025) يوم 11 تشرين الثاني العام الجاري موعدًا لإجراء الانتخابات التشريعية.وبحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، يحق لنحو 28 مليون شخص المشاركة في التصويت، من بينهم مواليد عام 2007 الذين يقدر عددهم بنحو مليون ناخب، ويصوتون للمرة الأولى هذا العام.

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