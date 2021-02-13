مقابل ربع دجاجة و25 ألف دينار عمار يريد أن يفوز بالانتخابات القادمة!!

مقابل ربع دجاجة و25 ألف دينار عمار يريد أن يفوز بالانتخابات القادمة!!
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، السبت، أنه لا خيار امام العراق بناء الدولة، فيما أشار إلى أن الإنتخابات القادمةَ تستدعي قدراً كبيراً من الشفافية والنزاهة.وقال الحكيم في كلمة القاها خلال الحفل التأبيني الرسمي في ذكرى مقتل عمه محمد باقر الحكيم ، “نعلنها بوضوح وشفافية، بأن لا خيار أمامنا وأمام العراق سوى خيار بناء الدولة ولن نتنازل عن هذا الهدف، فالدولة ليست ملكاً لأحد ولا حكراً على فئة أو جماعة، انها دولة العراقيين جميعا بكافة مشاربهم ومكوناتهم”.ودعا الحكيم “جميع قوى الاعتدال والدولة الى توحيد الصفوف و رصها لإنجاح هذا المشروع الوطني الكبير،عبر تحالفاتٍ عابرة للمكونات تصنع معادلة النجاح وتنتج الفريق المسؤول عن النجاح أوالفشل، لفرز المناهج والبرامج واضاف، أن “الإنتخابات القادمةَ تستدعي قدراً كبيراً من الشفافية والنزاهة، وهذا يدفعنا للمطالبة بالرقابة الأممية للأنتخابات بما لا يمثل وصاية على بلدنا أو تجاوزاً للسيادة الوطنية بغية تشجيع المواطنين على المشاركة الواسعة في الانتخابات وتطمين الجميع بمخرجات العملية الانتخابية”.يذكر ان تجمع الحكيم جاء بعد دفع وجبة غذاء عبارة عن ربع دجاجة فوق الرز و25 الف دينار. وهذه ليست المرة الاولى التي يهين بها عمار الشعب العراقي.

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