مقابل (25 الف دينار وفخذ دجاجة) تجمع بإشراف ميليشيا الحشد للحرب ضد سوريا

مقابل (25 الف دينار وفخذ دجاجة) تجمع بإشراف ميليشيا الحشد للحرب ضد سوريا
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن ما يدعى مجلس العشائر الموحدة في العراق والبصرة وهو اسم وهمي مستحدث من قبل ميليشيا الحشد الشعبي ذيول إيران، ليل الاثنين على الثلاثاء، خلال وقفة احتجاجية لما يجري من أحداث أمنية في سوريا، عن عدة نقاط موجهة للحكومة بينها فتح باب التطوع للحرب ضد سوريا وإسقاط حكومة الشرع، ودعم الحشد الشعبي.وقال المجلس خلال مؤتمر صحفي مقابل 25 الف دينار وفخذ دجاجة بحسب مصادر محلية مسؤولة، إن “هذه الظروف الحساسة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط وفي ظل مشروع التطبيع والمساومة وما يجري في فلسطين ولبنان وما حصل مؤخراً للعلويين في سوريا، تستوجب موقفاً حقيقياً من قبل الحكومة المركزية”.وتابع المجلس، أن “قوى الظلام المتمثلة بتركيا والسعودية والأردن مكنت التكفيريين والتنظيمات الإرهابية، في سوريا وارتكبت عصابات الجولاني أبشع الجرائم عبر قتل الآلاف من المواطنيين العزل وبصمت دولي ودعم إقليمي”.ودعا المجلس، “الجهات الايرانية الشيعية في النجف واحزاب الحشد والسلطات الثلاث، للاستعداد لكل الاحتمالات والحذر من التعامل مع حكومة الجولاني (أحمد الشرع)، وفتح باب التطوع للحرب ضد سوريا واسقاط حكومة الشرع ودعم بقاء ميليشيا الحشد الشعبي ، والتدقيق الأمني للسوريين في العراق، وعدم دعوة الحكومة السورية، وفي سياق آخر تعتزم بعض الجهات في البصرة بتوجيه من الضمير الايراني المدعو هادي العامري تطلق على نفسها إسم (جموع شيعة أهل البيت) الخروج بتظاهرة كبيرة أمام مقر اصدار تأشيرة الدخول “الفيزا” التركية وسط المحافظة، مساء اليوم الثلاثاء، “لنصرة العلويين في سوريا، وتجديداً للعهد وإعلاناً للاستعداد لمواجهة التكفيريين بزعامة احمد الشرع ولعودة بشار الأسد لحكم سوريا .

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *