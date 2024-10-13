مقتدى الطائفي يرحب بـ”ضيوف العراق”من أسر منتسبي حزب الله اللبناني

مقتدى الطائفي يرحب بـ”ضيوف العراق”من أسر منتسبي حزب الله اللبناني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رحب الأصفهاني زعيم التيار الشيعي الطائفي مقتدى الصدر، اليوم الأحد (13 تشرين الأول 2024)، بضيوف العراق اللبنانيين  من اسر منتسبي حزب الله اللبناني الذين أجبرهم العدوان الإسرائيلي إلى اللجوء للعراق طلباً للأمن.وقال الصدر في تدوينة على منصة “إكس”  “أهلا وسهلاً بزوار المعصومين من لبنان”، مؤكدا “لو زرتنا لوجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل”.ودعا الصدر المواطنين العراقيين إلى “الاهتمام بالضيوف”.والصدر لم ولن يدعم نازحي العراق جراء اعمال ميليشياته الإرهابية مع باقي فصائل الحشد الذين اجبروا أهل السنة من العراقيين على ترك منازلهم  من خلال القتل  والاختطاف القسري واعمال التهجير تنفيذا للمشروع الإيراني.

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