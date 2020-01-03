مقتل الإرهابيين سليماني والمهندس ومرافقيهم باستهداف أمريكي على طريق مطار بغداد الدولي

مقتل الإرهابيين سليماني والمهندس ومرافقيهم باستهداف أمريكي على طريق مطار بغداد الدولي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اصدرت ميليشيا الحشد الشعبي، فجر الجمعة، بياناً اكد فيه اغتيال نائب رئيس ميليشا  الحشد ابو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس قاسم سليماني قرب مطار بغداد.وذكر اعلام الحشد في بيان ، إن “نائب رئيس هيأة ميليشيا الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس قاسم سليماني، قد قتلوا مع مرافقيهم بغارة امريكية استهدفت عجلتهما على طريق مطار بغداد الدولي”.وكانت محطة “العراقية” الرسمية، قد افادت فجر الجمعة (3 كانون الثاني 2019) باغتيال نائب رئيس هيأة ميليشيا الحشد الشعبي، ابو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، في العاصمة العراقية بغداد.ونقلت المحطة عن مصدر في اعلام الحشد الشعبي، لم تسمه، إن “نائب رئيس الهيأة ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس قاسم سليماني استشهدا بقصف استهدف عجلتهم على طريق مطار العاصمة بغداد”.وبحسب مصادر أمنية، فإن المهندس وسليماني وصلا على متن طائرة من سوريا الى مطار بغداد، واثناء خروجهما منه، استهدفت العجلة التي كانت تقلهما، الى جانب مسؤول العلاقات في الحشد الشعبي، وعدد من مرافقيه العراقيين، بدوره نعى النائب الميليشياوي والناطق السابق باسم الحشد الشعبي أحمد الأسدي، كلاً من نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي جمال جعفر (ابو مهدي المهندس) وقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.وقال الأسدي في بيان مقتضب، فجر الجمعة (3 كانون الثاني 2020) “عظم الله أجوركم بفقد القائدين الشجاعين الحاج سليماني والحاج المهندس وتغمدهم الله شهداء بواسع رحمته، وجزاهم عنا وعن سائر المسلمين خير الجزاء بما قدموا وعملوا”.

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