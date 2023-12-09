مقتل وإصابة (32) بين طالب ومدرس في حريق بنزل للطلاب في أربيل

مقتل وإصابة (32) بين طالب ومدرس في حريق بنزل للطلاب في أربيل
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أربيل/ شبكة أخبار العراق- أعلنت مديرية صحة سوران شمال أربيل، امس الجمعة، عن مصرع 14 شخصا وإصابة 18 آخرين جميعهم من الطلبة والمدرسين في حريق نشب بقسم داخلي تابع لجامعة سوران.وقالت مديرية الصحة إن حريقا اندلع في القسم الداخلي بناحية سوران، وقد وصل العديد من فرق الصحة والدفاع المدني إلى مكان الحادث.وأكدت أن الحريق تسبب في مصرع 14 شخصا وإصابة 18 آخرين، جميعهم من الطلبة والمدرسين الذين يقطنون بالقسم الداخلي.

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