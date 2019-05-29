مقتل 14 ارهابياً بعملية إنزال جوي غربي الموصل

بغداد/شبكة أخبار العراق- اعلنت خلية الاعلام الامني، الاربعاء، عن مقتل 14 ارهابياً بعملية انزال جوي لجاهز مكافحة الارهاب جنوب غربي مدينة الموصل في محافظة نينوى.وذكرت الخلية في بيان ، أن “14 إرهابياً بينهم انتحاريون وقيادات، قتلوا خلال اشتباك جاء بعد عملية إنزال جوي نفذته وحدة خاصة من ابطال جهاز مكافحة الإرهاب بالتنسيق مع طيران التحالف الدولي”.واوضحت أن “عملية الانزال تمت إستناداً لمعلومات استخبارية مؤكدة، حيث استهدفت العملية مقراً لعصابات داعش الإرهابية في قضاء الحضر جنوب غربي مدينة الموصل.