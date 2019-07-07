مقررة البرلمان:مجلس النواب مدد فصله التشريعي لحسم أربعة مواضيع مهمة

مقررة البرلمان:مجلس النواب مدد فصله التشريعي لحسم أربعة مواضيع مهمة
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكدت مقررة مجلس النواب خديجة علي، الأحد، أن مجلس النواب مدد فصله التشريعي لحسم أربعة مواضيع مهمة، مشيرة إلى أن تحديد رفع الجلسات من صلاحيات رئيس البرلمان.وقالت علي في تصريح صحفي، إن “مجلس النواب مدد فصله شهرا واحداً من 3 تموز الى 3 اب المقبل لاكمال الملفات المهمة”، مبينة ان “تحديد رفع الجلسات يبقى من صلاحيات رئيس المجلس لان هناك اعمالاً مكثفة خلال هذا الشهر وبعد الانتهاء منها يمكن التمتع بالعطلة التشريعية”.واضافت ان “تمديد الجلسات متوقف على اربعة مواضيع مهمة هي‘ قانون انتخابات مجالس المحافظات وتعديل قانون الموازنة واكمال وحسم ملف وزارة التربية ومعها الدرجات الخاصة مع قانون المحكمة الاتحادية”.وتابعت ان “مجلس النواب قرر وخلال هذا الشهر تكثيف جلساته بواقع جلستين كل اسبوع ليومي الاثنين والخميس وبينهما يومان لعمل اللجان البرلمانية”.وكان من المقرر أن تبدأ العطلة التشريعية للبرلمان يوم الأربعاء الماضي، لكن رئاسة مجلس النواب قررت تمديد الفصل التشريعي الثاني لمدة شهر واحد من أجل إنجاز القوانين.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *