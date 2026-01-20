مقرر الإطار: لدينا وقت لاختيار المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة

مقرر الإطار: لدينا وقت لاختيار المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الأمين العام للإطار التنسيقي، عباس العامري، امس الاثنين، عقد أي اجتماع جديد لقادة الإطار خلال الساعات الماضية، مؤكدًا أن ما نُشر بهذا الشأن لا يعدو كونه “محض تكهّنات”، في وقت تتكثّف فيه الاتصالات لحسم اسم مرشح رئاسة الوزراء.وقال العامري في بيان ، إنّه “لم يكن هناك اجتماع للإطار التنسيقي كما تروّج بعض الجهات الإعلامية، وما يُنشر في هذا السياق هو مجرّد تكهّنات لا تستند إلى معطيات دقيقة”، مشددًا على أن “الإطار ماضٍ في تفاهماته الداخلية لحسم مرشح رئاسة الوزراء وفق السياقات المتّفق عليها بين قواه السياسية”.ويأتي نفي العامري في ظل تزايد التسريبات عن اجتماعات مغلقة لقادة الإطار التنسيقي، يُقال إنّها مخصّصة لحسم اسم مرشح رئاسة الوزراء الجديد، وسط حديث متكرر عن تباينات داخلية بشأن المواصفات والضمانات المطلوبة لشاغل المنصب المقبل.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *