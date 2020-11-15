مقرر البرلمان:البرلمان في عطلة حاليا لغاية يوم 22/11!!

مقرر البرلمان:البرلمان في عطلة حاليا لغاية يوم 22/11!!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- قال مقرر مجلس النواب هوشيار قرداغ، اليوم الأحد، إنه من المرجح استئناف عقد جلسات مجلس النواب، بداية الأسبوع المقبل.وذكر قرداغ في حديث  صحفي، أنه “بحسب النظام الداخلي للمجلس من المرجح عقد جلسة مجلس النواب بداية الاسبوع القادم”.وأضاف، “رئاسة مجلس النواب عازمة على عقد الجلسات ومتابعة تشريع القوانين المهمة”.ورفع مجلس النواب، يوم الخميس الماضي، جلسته، بعد التصويت على قانون تمويل العجز المالي.

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