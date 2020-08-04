مقرر البرلمان:البرلمان يستأنف جلساته مطلع الشهر المقبل

مقرر البرلمان:البرلمان يستأنف جلساته مطلع الشهر المقبل
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 بغداد/شبكة أخبار العراق-رجح مقرر مجلس النواب، مختار الموسوي،الثلاثاء، استئناف عقد جلسات البرلمان، مطلع الشهر المقبل، فيما أشار إلى أنه كان من المفترض عقدها قبل عطلة العيد.وقال الموسوي في حديث صحفي، إن “جلسات البرلمان كان من المفترض عقدها قبل عطلة العيد أو بعده مباشرة”، متوقعاً “عودة الدوام في مجلس النواب بدءاً من الأول من أيلول”.وأضاف، أن “الكتل السياسية غير جاهزة للانتخابات المبكرة لحد الان بالرغم من تأييدها لها”، مبيناً أن “الموعد الذي يحتاجه البرلمان لإكمال تجهيز قانون الانتخابات يحتاج لأسبوعين أو 3 كحد أقصى، ولكن لمصلحة الكتل السياسية أن يتأخر أكثر لحين تحقيق مصالحهم الكتلوية”.

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