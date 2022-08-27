مقرر البرلمان:لايوجد أي إتفاق لعقد جلسة برلمانية

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مقرر مجلس النواب غريب عسكر ن ،السبت، عدم وجود أي اتفاق أو موعد حقيقي لعقد جلسة لمجلس النواب.وقال عسكر في حديث صحفي، ان “الإطار التنسيقي والكتل السياسية والشارع العراقي جميعهم ينتظرون موعداً لعقد جلسة لمجلس النواب”، لافتا إلى أن “البرلمان معطل منذ أكثر من شهر ونحتاج إلى تشريع الكثير من القوانين ومراقبة عمل حكومة تصريف الاعمال وتشكيل الحكومة الجديدة”. وأضاف ان “هيئة رئاسة مجلس النواب ناقشت اكثر من مرة عقد جلسة لمجلس النواب، الا انه لغاية اللحظة لا يوجد اتفاق أو تحديد موعد حقيقي لعقد الجلسة”. وبين عسكر، ” بصفتي نائب وعضو بالاطار التنسيقي اطلب من مقتدى الصدر إعطاء امر للمعتصمين بالانسحاب من مبنى البرلمان لغرض الإسراع بعقد الجلسة وتشكيل الحكومة الجديدة”، مؤكدا أن “مبنى البرلمان هو افضل مكان لعقد الجلسة”.ويتداول أعضاء في الإطار التنسيقي أن هناك اتفاقا مع محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب على عقد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية وتكليف مرشح الإطار لتشكيل الحكومة.