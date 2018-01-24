مقرر البرلمان:موازنة 2018 ستمرر في الأسبوع المقبل

بغداد/شبكة أخبار العراق- رجح مقرر مجلس النواب نيازي معمار اوغلو, الأربعاء, أن يشهد ملف الموازنة “حلحلة” خلال الاسبوع المقبل، مشيرا إلى ان الحكومة ستعطي ضمانات للكتل السياسية من اجل الموافقة على إقرارها. وقال اوغلو في تصريح صحفي له اليوم، إن “الأسبوع المقبل سيشهد حلحلة في ملف ازمة قانون الموازنة المالية بتقديم الحكومة بعض الضمانات للكتل السياسية مقابل تمرير القانون في مجلس النواب”. واضاف ان “الكتل السياسية كانت ترهن بين تمرير الموازنة وتأجيل الانتخابات بذريعة عدم وجود اموال كافية لإجراء الانتخابات إلا انها فشلت بعد قرار المحكمة الاتحادية بتثبيت الموعد الدستوري”. وتابع اوغلو ان “الحكومة لم تستطع تسيير الأمور المالية للدولة بوجود قانون 1\12 (الادارة المالية) ما يضع الكتل السياسية في حرج شديد بعدم تمرير الموازنة لنيل حقوق المكونات فيها”.