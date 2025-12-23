مقرر البرلمان الأسبق: حسم المرشح لرئاسة البرلمان لا تتجاوز الـ72 القادمة

آخر تحديث:

 بفداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مقرر البرلمان الأسبق محمد الخالدي ،الثلاثاء، أن ملف رئاسة البرلمان سيُحسم خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة، مشيراً إلى أن القوى السياسية تكثف مشاوراتها للوصول إلى توافق نهائي بشأن المرشح لهذا المنصب. وأوضح الخالدي أن الساعات المقبلة ستكون حاسمة في إنهاء الجدل القائم، لافتاً إلى أن التفاهمات الجارية بين الكتل السياسية قد تفضي إلى إعلان اسم رئيس مجلس النواب قريباً.

