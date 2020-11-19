مقهى أبو زناد في محلة الشيخ علي

أسعد هزاع

لا تتسع المقالة لكتابة ذكريات ونوادر من يتردد بها وعلاقاتهم الطيبة مع صاحب المقهى عبد الله بن محمد الترمة الجبوري من آل أبو عميرة كنيته أبو زناد، كان المقهى بسيطاً بمحتوياته ولكنه ذو شأن كبير بوجود بطل الأساطير أبو زناد الرجل المحبوب الذي ترتاد الناس مقهاه للراحة والأنس والاستماع الى حكاياته وقصصه الكثيرة عن الذكريات والأمجاد والبطولات – قصخون – كانت الناس تتجنب تكذيبه أو الضحك أمامه مباشرة، خشية إثارة غضبه. فإنَّ على من يستمع له أنْ يصدقه وإلا سيدخل بمشاحنة معه، فرواياته لا يجوز لأحد أنْ يكذبها أو يستهزئ بها، وأبو زناد مخزونٌ تراثيٌّ يستحق الاهتمام لأنه طيب القلب رغم ما يبالغ به عن نفسه، ولا أظن أنَّ هناك كرخياً عاصره لم يسمع به فهو إحدى الشخصيات المعروفة التي أمتعت أبناء الكرخ بلطافته وحسن معاشرته.