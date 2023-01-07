مكارثي رئيسًا لمجلس النواب الأمريكي

مكارثي رئيسًا لمجلس النواب الأمريكي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتُخب الجمهوري كيفن مكارثي رئيسًا لمجلس النواب الأمريكي ليل الجمعة السبت، ما ينهي آلية شهدت حتى نهايتها توترات شديدة في صفوف الحزب الجمهوري.وإثر مفاوضات شاقة، رضخت مجموعة النواب المؤيدين للرئيس السابق دونالد ترامب التي كانت تعرقل انتخابه.وانتهت بذلك حال من الفوضى لم يشهدها الكونغرس منذ أكثر من 160 عامًا، ما يُنذر بنقاشات نشطة جدًا في البرلمان في العامين المقبلين.

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