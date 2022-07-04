مكافأة لشراء ملوية سامراء

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وزير الكهرباء:العراق سيستمر بتوريد الغاز الإيراني لغاية 2026!!
ائتلاف المالكي:مرشح الإطار “مُسلفن وجاهز” نتظر مرشح الكرد لرئاسة الجمهورية!
مصدر عسكري:أحزاب ميليشيا الحشد ترفض تطوير الجيش العراقي خدمة لإيران الإرهاب
المليشيات المسلحة ترهق الاجهزة الامنية وتهدد السلم الامني العراقي !؟
الخارجية تنفي إعدام لاجئين عراقيين من قبل بولندا
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وزير الكهرباء:العراق سيستمر بتوريد الغاز الإيراني لغاية 2026!!
نائب كردي سابق:زوجة وزير الطاقة السابق في حكومة البارزاني تسيطر على تجارة الملف النفطي
النزاهة النيابية:س”نفتح” ملفات فساد جولات التراخيص النفطية
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وزير الطاقة اللبناني يزور العراق لاستمرار تدفق النفط إليهم بالمجان!
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الغمّان زعماء الإطار..العراق آخر ما نفكر به..المناصب والأموال قبلتنا
العملية السياسية على حافة الخطر بعد الإستقالة الصدرية
العراق من إنتاج أكثر من (4)ملايين طن من القمح سنوياً إلى الإستيراد بسبب الفساد والفشل
فقدان 50% من خزين المياه والحكومة في سباتها تجاه إيران وتركيا
بقاء الكاظمي أحد سيناريوهات إنفراج الأزمة السياسية
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