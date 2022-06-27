مكافحة الإقليم:سقوط 4 صواريخ حشدوية بالقرب من قوات البيشمركة

مكافحة الإقليم:سقوط 4 صواريخ حشدوية بالقرب من قوات البيشمركة
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أربيل/ شبكة أخبار العراق- أعلن جهاز مكافحة الارهاب في اقليم كردستان، الاثنين، عن تعرض مواقع البيشمركة ومعسكر للقوات التركية لقصف صاروخي.وذكر بيان للجهاز ، ان القصف تم في الساعة 2:30 من ظهر أمس الأحد، عبر أربعة صواريخ انطلقت من الحدود ما بين معبر حي التحرير شمالي الموصل ومعبر بعشيقة في حدود المنطقة التي تسيطر عليها الحكومة العراقية وهي مناطق تخضع لسيطرة ميليشيا الحشد الشعبي.وأشار البيان الى ان الصواريخ كانت موجهة إلى مواقع قوات بيشمركة كردستان ومعسكر زيلكان في ناحية بعشيقة التابعة لمحافظة نينوى والذي تتمركز فيه القوات التركية.واوضح ان اثنين من الصواريخ سقطت بالقرب من الفوج الثاني من اللواء 112 من قوات البيشمركة، فيما سقط الآخران بالقرب من قرية كداد التابعة لناحية بعشيقة قرب معسكر زيلكان التابع للجيش التركي، مؤكدا عدم تسجيل أي خسائر بشرية او اضرار مادية.

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