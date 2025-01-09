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حكومة البارزاني تهدد السوداني بالانسحاب من العملية السياسية وهي لا ترسل إيراداتها للخزينة الاتحادية
مصدر أمني: شرطة الانبار تتسلم الملف الأمني للمحافظة وطرد الحشد الشعبي
أكثر من (5) مليارات الدولار قيمة الصادرات النفطية العراقية لأمريكا خلال العام الماضي
مكافحة المخدرات النيابية:تمرير تعديل قانون المخدرات في الفصل التشريعي المقبل
السبت المقبل..اجتماع البرلمان الآسيوي في بغداد
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المانيا تعارض مطلب ترامب بشأن الإنفاق الدفاعي لحلف الناتو
فرنسا..رفع العقوبات الأوروبية عن سوريا قريباً
الصفدي: الأردن يقف إلى جانب الشعب السوري ويحترم إرادته
حركة حماس تعلن استعدادها لإطلاق سراح (34) رهينة إسرائيلية في المرحلة الأولى
مصر تدعو إسرائيل بالتوقف عن سياساتها العدوانية تجاه الشعب الفلسطيني
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- اقتصادية
حكومة البارزاني تهدد السوداني بالانسحاب من العملية السياسية وهي لا ترسل إيراداتها للخزينة الاتحادية
أكثر من (5) مليارات الدولار قيمة الصادرات النفطية العراقية لأمريكا خلال العام الماضي
اليوم.. ارتفاع في أسعار صرف الدولار
وزارة النفط تدعو شركة توتال الفرنسية الإسراع في إنجاز مشروع الغاز المتكامل
وزير الكهرباء: رجونا الرئيس الإيراني بتزويدنا بالغاز لتشغيل الكهرباء !!
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كاساس: تأهل المنتخب العراقي لبطولة العالم يتطلب أولاً الفوز على الكويت وفلسطين
اليوم.. أربع مواجهات ضمن منافسات الجولة 13 لنجوم العراق لكرة القدم
تشكيل لجنة خبراء لتقديم النصائح إلى المدرب كاساس
الاتحاد العراقي لكرة القدم يؤجل مباريات دوري الفئات العمرية إلى ما بعد امتحانات نصف السنة
فوز البحرين في بطولة الخليج /26
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فساد حكومة السوداني تؤكده تسريبات مستشاريه
مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
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السوداني لخامئني: رغباتكم أوامر ولن نحل الحشد لأنه قوة النظام السياسي
العراق سيواجه عجز مالي كبير في 2025 جراء تهريب ماله العام إلى إيران وتخفيض أسعار النفط
السوداني: علاقة العراق بإيران كعلاقة الأم بولدها
السوداني: سنبقى ندافع عن إيران ونظامها السياسي حتى الموت
إيران تستثمر النفط العراقي المسروق من قبلها بموافقة السوداني
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