مكتبه:السوداني ترأس اجتماعا للجهد الخدمي والهندسي

مكتبه:السوداني ترأس اجتماعا للجهد الخدمي والهندسي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ترأس رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الثلاثاء، اجتماعاً للجهد الخدمي والهندسي.وقال مكتب السوداني في بيان مقتضب ، إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يرأس اجتماعاً للجهد الخدمي والهندسي، لمتابعة سير الأعمال وتقدُّم التنفيذ في المشاريع الخدمية التي جرت المباشرة بها”. 

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