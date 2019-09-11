مكتبه:المالكي مليادير منذ أن كان في إيران وأبنه أحمد في فلندا يدير أموال العائلة في أوروبا ولبنان وطهران وسوريا

بغداد/شبكة أخبار العراق- علق مكتب زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ،الاربعاء،على مقطع فيديو نشرته صحفية لبنانية واشارت من خلاله الى العثور على اموال مسروقة من خزينة العراق بمطار دبي واشارتها الى تورط نوري المالكي بالموضوع.وقال هشام الركابي مدير المكتب الاعلامي لزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي في حديث صحفي: “أكاذيبكم لن تنطلي على احد بعد اليوم، ان الحاج أبو إسراء لايحتاج الى ألاموال فهو مليادير منذ أن كان في إيران وأبنه أحمد من يدير أموال العائلة من مقره في فلندا وعقاراتهم منتشرة في أوروبا ولبنان وطهران وسوريا ،واضاف الركابي، اعتقد هذا المقطع قديم وحسب المعلومات ان تلك الأموال هي ليبية مهربة تعود لحقبة نظام القذافي”.وكانت الاعلامية اللبنانية ماريا معلوف نشرت مقطع فيديو قالت فيه، إن “السلطات الأمنية في مطار دبي تضبط شحنة من الصناديق مليئة بالدولارات المسروقة من خزينة العراق والتي تقدر بمئات مليارات الدولارات على متن طائرة عراقية خاصة تعود الى نوري المالكي والتي كان منوي تهريبها الى دولة أوروبية”، مبينة أن “هذه الاموال تعادل ميزانية 10 دول عربية لـ5 سنوات”.