مكتبه الإعلامي:السوداني سيرعى إنطلاق الجولة الأولى” لإنهاء التواجد الأجنبي “في العراق

مكتبه الإعلامي:السوداني سيرعى إنطلاق الجولة الأولى” لإنهاء التواجد الأجنبي “في العراق
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في بيان مقتضب، اليوم السبت، أن السوداني سيرعى انطلاق الجولة الأولى للحوار الثنائي بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية “لإنهاء” مهمة التحالف الدولي في البلاد.وكانت وزارة الخارجية العراقية، قد أعلنت يوم الخميس 25 من شهر كانون الثاني/يناير الجاري “نجاح” المفاوضات مع أمريكا والاتفاق على تشكيل “لجنة عسكرية عليا”، لصياغة جدول زمني محدد وواضح يحدد مدة وجود مستشاري التحالف الدولي في العراق.

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