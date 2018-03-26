مكتبه :العبادي بحث الأوضاع الأمنية في البلاد مع المجلس الوزاري للأمن الوطني
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- حدد المجلس الوزاري للأمن الوطني برئاسة حيدر العبادي رئيس المجلس خلال اجتماعه، مساء امس الاحد، لجنة لمتابعة عمل الشركات المزودة لخدمة الانترنيت.وذكر بيان لمكتب العبادي،اليوم ان” الاجتماع ناقش الاوضاع الأمنية في البلد وعمليات التطهير التي تتعقب الخلايا الارهابية بالتعاون مع الجهد الاستخباري”.وأضاف” كما جرى متابعة الشركات المزودة لخدمة الانترنيت وتحديد لجنة لمتابعة عملها”.وتابع ان” المجلس ناقش منع ماليزيا مواطنيها المتورطين مع عصابات داعش الارهابية من العودة، بالإضافة الى تنفيذ القرارات والتوجيهات السابقة وعددا آخر من المواضيع المدرجة على جدول اعماله”.