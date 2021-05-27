مكتب الأمم المتحدة في بغداد يدعو حشد الفياض إلى أحترام القانون والدولة

مكتب الأمم المتحدة في بغداد يدعو حشد الفياض إلى أحترام القانون والدولة
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 بغداد/شبكة اخبار العراق- دعت منظمة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)، الخميس، الى عدم إضعاف الدولة العراقية من خلال استعراض القوة.وقال يونامي في تغريدة لها تابعتها (بغداد اليوم)، ان “أية حالة اعتقال يجب أن تأخذ مجراها كما هو الحال مع أي عراقي”، مؤكدة أنه “لا ينبغي لأحد أن يلجأ إلى استعراض القوة لتحقيق غايته “.وأضافت ان “مثل هذا السلوك يضعف الدولة العراقية ويزيد من تقويض ثقة الناس”، مطالبة بـ” احترام مؤسسات الدولة في جميع الأوقات ولا أحد فوق القانون”.يذكر ان الحشد الشعبي منظمة ارهابية مرتبطة بالمصنف على قائمة الارهاب الدولية فالح الفياض والمشمول بالعقوبات الامريكية ومعه نسخته الثانية المكنى ابو فدك .والشعب العراقي قال كلمته ” الغاء الحشد اصبح ضرورة وطنية لانه الوجه الثاني من داعش في تدمير البلاد والعباد” .

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