مكتب الأمم المتحدة في بغداد يندد بالهجوم الميليشياوي على معسكر التاجي

مكتب الأمم المتحدة في بغداد يندد بالهجوم الميليشياوي على معسكر التاجي
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بغداد/شبكة أخبار العراق- نددت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت يوم الخميس الهجوم الذي استهدف معسكرا تتمركز فيه قوات للتحالف الدولي شمالي العاصمة العراقية بغداد.وقالت بلاسخارت في بيان صحفي اليوم ان: بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق تدين الهجوم على معسكر التاجي، داعية إلى أقصى قدر من ضبط النفس.وأعلن التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة الامريكية ان ثلاثة من عناصر قواته قتلوا على الاقل فيما اصيب 12 اخرون بجروح بالقصف الصاروخي الذي استهدف معسكر التاجي شمالي بغداد.وكانت خلية الإعلام الأمني في العراق قد أعلنت الأربعاء، سقوط عشرة صواريخ كاتيوشا داخل معسكر التاجي شمالي بغداد، الذي يضم قوات أميركية. وهذا الهجوم هو الثاني والعشرين منذ نهاية أكتوبر ( تشرين الأول) ضدّ مصالح أميركية في العراق. ولم يحدد التحالف جنسيات الجرحى.وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت أن 18 صاروخا من نوع كاتيوشا استهدفت القاعدة العسكرية التي تأوي قوات التحالف الدولي.

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