مكتب البارزاني:حزب الدعوة يتعاطى مع أربيل بطريقة انتهازية
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اربيل / شبكة أخبار العراق- علق المستشار الإعلامي في مكتب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، كفاح محمود، السبت، على تحركات نائب رئيس الجمهورية وزعيم ائتلاف دولة القانون لحل الازمة بين بغداد واربيل وموقف اربيل منها.وقال محمود في حديث صحفي له اليوم: إن “العلاقة بين بغداد وأربيل ليست محصورة برئيس الوزراء حيدر العبادي، باعتبارها مسؤولية وطنية تهم الشعب العراقي عموما”، مبينا أن “نوري المالكي هو زعيم حزب الدعوة ويرأس الكتلة النيابية الأكبر في البرلمان”.وأضاف أن “تصريحات رئيس حكومة اقليم كردستان بخصوص الترحيب بدعوة المالكي جاءت في محلها لأن الحوار لايقتصر على طرف معين”، مشيرا الى “وجود ظاهرة مؤسفة رافقت جميع الذين وصلوا إلى السلطة في العراق، وهي أن الجميع كانوا يتعاطون مع القضية الكردية بشكل انتهازي”.وتابع أن “الحديث عن حوار وطني جدي يضع حلولاً لكافة الإشكالات العالقة بين بغداد وأربيل لن يكون موجوداً”، موضحا أن “المشكلة الكردية ستستمر، كما أن العراق سيواصل تخلفه وإنحداره”.ورأى محمود، أن “فرصة للسلام او التقدم لا تتوفر حاليا”.وكان عضو ائتلاف دولة القانون محمد العكيلي، اعتبر أمس الجمعة، أن تصريحات زعيم الائتلاف نائب رئيس الجمهورية، نوري المالكي الأخيرة بخصوص الكرد تأتي ضمن منطلقات دستورية في جميع القضايا العالقة، واصفاً ما يتم تداوله من طروحات مغايرة بهذه الشأن في وسائل الإعلام، بأنها “تفسيرات سياسية” أو “مغالطات إعلامية”.