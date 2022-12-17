مكتب السوداني:ارتفاع سعر صرف الدولار ” مؤقت”

مكتب السوداني:ارتفاع سعر صرف الدولار ” مؤقت”
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مكتب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، السبت، أن الارتفاع في سعر الصرف أمر مؤقت.وقال المكتب الإعلامي في بيان : إن “الحكومة تؤكد  التزامها بالمحافظة على استقرار السوق المحلية، من خلال دعماستقرار سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، وهي تدعم خطوات البنك المركزي بهذا الصدد”.وأوضحت الحكومة بحسب البيان أن “الارتفاع في سعر الصرف أمر مؤقت نتيجة تغيير الآلية التي تعمل بها نافذة بيع العملة الأجنبية فيالبنك المركزي، وهي تطمئن المواطنين كافة بأن الوضع المالي للعراق في أحسن أحواله”.وشددت على “جميع المتعاملين من مستثمرين وتجار، بضرورة التعاون مع المصارف والبنك المركزي من خلال العمل وفق السياقات التجاريةالمعمول بها عالمياً، والاستيراد بموجب الاعتمادات المستندية، كونها توفر ضمانة للمستورد وتحفظ حقوقه وتؤمّن على السلع المستوردة، وتمكّنهللإفادة من التسهيلات المصرفية في تغطية قيمة الاعتماد”.

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