مكتب السوداني:تدقيق الواقع المعاشي لأكثر من مليون أسرة بغية شمولهم بالدعم المالي

مكتب السوداني:تدقيق الواقع المعاشي لأكثر من مليون أسرة بغية شمولهم بالدعم المالي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، تفاصيل أكبر حملة للبحث الاجتماعي الميداني.وقال المكتب في بيان ، إنه “التزاماً بما جاء في أولويات البرنامج الحكومي بدعم الفئات الهشة والفقيرة من المجتمع، وللتخفيف من معاناتهم وتوفير سبل العيش الكريم لهم، انطلقت اليوم الأحد، بتوجيه وإشراف مباشر من قبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أكبر حملة للبحث الاجتماعي الميداني بمشاركة 2000 باحث من هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل، تستهدف 1746086 أسرة تقدمت للشمول بمبلغ الإعانة الاجتماعية عبر النافذة الإلكترونية”.وأضاف البيان، أن “انطلاق حملة البحث يأتي بالتوازي مع استكمال إدخال بيانات أكثر من مليون و500 ألف أسرة مشمولة بشبكة الحماية الاجتماعية في نظام زيادة مفردات الحصة التموينية التي أقرّها مجلس الوزراء والاستلام سيكون بدءاً من هذا الشهر”.وأشار البيان، إلى أن “ما تقدم يمثل التزاماً من الحكومة بالحدّ من الفقر ومعالجة آثار الأزمات الاقتصادية”.

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