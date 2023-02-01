مكتب السوداني يعلن عن استرداد 80 مليون دولار من الأموال المسروقة خارج البلاد

مكتب السوداني يعلن عن استرداد 80 مليون دولار من الأموال المسروقة خارج البلاد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، استرداد أكثر من 80 مليون دولار من امواله المسروقة المهربة إلى خارج البلاد.وذكر بيان صادر عن مكتب السوداني اليوم، أنه “وفقا للمنهاج الحكومي وضمن سعي الحكومة المستمر لاسترداد أموال العراق المهرّبة للخارج، تمكنت الجهات المختصة من استرداد مبلغ يزيد على 80 مليون دولار، من الأموال المسروقة وإعادة إدخالها في خزينة الدولة”.

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