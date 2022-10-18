مكتب السوداني ينفي أخبار الإعلان عن الكابينة الوزارية

مكتب السوداني ينفي أخبار الإعلان عن الكابينة الوزارية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- نفى المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، الثلاثاء، التسريبات الاعلامية بشأن اسماء اعضاء الكابينة الوزارية. وقال المكتب في بيان مقتضب ، إن “مكتب رئيس الوزراء المكلف يجدد النفي بشأن الأسماء المتداولة حول الكابينة الوزارية”.وكان ائتلاف ادارة الدولة، قد حدد السبت المقبل موعدا رسميا للتصويت على الحكومة المقبلة. 

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