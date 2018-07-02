مكتب العبادي:لاتوجد مراقبة لحركة أموال أصدقاء إيران في العراق
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بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي،الاثنين، حقيقة وجود فريق خبراء دولي في العاصمة بغداد لتتبع أموال الشخصيات “الموالية” لإيران.وقال المتحدث باسم المكتب سعد الحديثي، في تصريح صحفي له اليوم، إن “هناك قرارات صادرة من مجلس الأمن فيما يتعلق بمكافحة الارهاب وملاحقة مصادر تمويله، والعراق ملتزم بهذه القرارات”، مؤكداً “عدم وجد فريق خاص لمتابعة أموال شخصيات عراقية موجودة في السلطة”.وأضاف الحديثي، أن “هناك تعاون يجري بين الحكومة العراقية وبين الامم المتحدة، وفق قرارات مجلس الامن المتعلقة بملاحقة مصادر وتحديد مصادر تمويل الارهاب والارهابيين”، مبيناً ان “هذه القرارات تشمل جميع الدول وليس العراق فقط، وهي ملزمة لجميع الدول بالتعاون والتنسيق لتقديم المعلومات خاصة لملاحقة تمويل ومصادر الجماعات الإرهابية”.وكانت صحيفة “العرب” اللندنية قد افادت، في تقرير لها نشرته امس الأحد، بأن فريق خبراء أجانب يعمل في العراق، منذ أشهر، لتتبع حسابات أموال عدد من الأشخاص “الموالين لإيران”، فيما أشارت إلى أن الفريق يعمل بالتعاون مع الحكومة العراقية.وذكرت الصحيفة في تقريرها، أنه “في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعاني منها الداخل الإيراني، تخشى الفصائل العراقية الموالية لطهران من تعذر حصولها على مساعدة خامنئي في حال تعرضت لضغوط أميركية إضافية”.وتعتمد هذه الفصائل، وفق التقرير، على “النفوذ الإيراني في مختلف المؤسسات العراقية، للحصول على عقود تنفيذ مشاريع، بعضها وهمي، تدر الملايين من الدولارات سنويا”.ونبهت إلى أنه “حتى الآن، تقتصر الضغوط الأميركية ضد حلفاء إيران في العراق على جوانب التمويل”.