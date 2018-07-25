مكتب العبادي للعراقيين: لاتستعجلوا الخدمات ستتوفر لكم قريباً
آخر تحديث:
بغداد/شبكة أخبار العراق- اعلن المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء، سعد الحديثي، الاربعاء 25 تموز 2018، ان المواطن سيشهد تغيرا ملحوظاً على مستوى الخدمات خلال المدة القليلة المقبلة، فيما اشار الى أن رئيس الوزراء والحكومة الاتحادية حريصان كل الحرص على درء جميع منافذ الفساد.ونقلت صحيفة (الصباح) عن الحديثي قوله: إن “وجود خلية الأزمة المركزية برئاسة رئيس مجلس الوزراء ومباشرة عملها بصور آنية ومتواصلة مع وجود لجان فرعية لها في الوزارات والحكومات المحلية في المحافظات وانعقادها بشكل مستمر، يذلل الكثير من التعقيدات التي كانت تقف عائقاً أمام الاستجابة السريعة لمطالب المتظاهرين بتوفير واقع خدمي أفضل”.واضاف الحديثي ان “رئيس الوزراء والحكومة المركزية حريصان كل الحرص على درء جميع منافذ الفساد”، مشيرا إلى ان “عمل الحكومة الان ينصب باتجاه توفير الخدمات والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة”.وأكد أن “المواطن سيشهد خلال الأيام المقبلة تغيرا ملحوظاً ينمو ويتصاعد على نحو مستمر في ما يتعلق بواقع الخدمات في قطاع الكهرباء وجميع القطاعات الأخرى”.وفي السياق ذاته، أعلن محافظ ذي قار، يحيى الناصري، في بيان نقلته صحيفة (الصباح) ، ان “الحكومة المحلية استحصلت موافقة رئيس مجلس الوزراء على اطلاق التعيينات بحركة الملاك لدوائر المحافظة بواقع سبعة الاف درجة وظيفية”، مبينا انه ” قد تمت مفاتحة وزارة المالية لتوفير الغطاء المالي لتلك الدرجات”.واضاف: “نحن بانتظار توفير الغطاء المالي من قبل وزارة المالية لتلك الدرجات خلال الاسبوع المقبل”، لافتاً الى ان “خلية الازمة تواصل اجتماعاتها اليومية ولديها اعضاء في بغداد يتابعون تنفيذ مطالب المحافظة مع الوزارات والجهات المعنية”.وتابع الناصري ان “الدرجات الوظيفية هي ضمن المطالب التي رفعتها المحافظة الى رئيس الوزراء خلال لقائه شيوخ ووجهاء ذي قار”.